Добавление переключателя с автоопределением региона

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
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Необходимо реализовать "многосайтовость" Мультирегиональность т.е. добавление переключателя с автоопределением региона

При этом необходимо что бы менялся только город, вся остальная информация не должна меняться.

 Данные инструмент необходим для размещения товара в регионах на яндекс маркете

Сайт на платформе битрикс шаблон BXReady: Market

С желающих срок выполнения и стоимость.

7 лет назад
Doktor2
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад