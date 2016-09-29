Необходимо реализовать "многосайтовость" Мультирегиональность т.е. добавление переключателя с автоопределением региона

При этом необходимо что бы менялся только город, вся остальная информация не должна меняться.

Данные инструмент необходим для размещения товара в регионах на яндекс маркете

Сайт на платформе битрикс шаблон BXReady: Market

С желающих срок выполнения и стоимость.