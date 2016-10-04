Nextpay XML API добавить поле ввода телефона

$10
Веб-программированиеЗавершен1 заявка154 просмотра
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Шаблон формы www.nextpay.ru/doc/script...

Описание www.nextpay.ru/ordersdoc....

Сделать:

- Сумму выставить по-умолчанию 500 руб.

- Передать mc_bill_to_account (номер телефона)

- Убрать по возможности "ID пользователя" или переименовать в ФИО (как

такой id пользователя у нас просто не существует и это путать будет

клиента)

7 лет назад
Bojo
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
dmitriyButeiko
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Стрессоустойчив, адвекватен, работа выполнена в полном объеме.
Очень хороший заказчик, рекомендую!