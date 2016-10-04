Nextpay XML API добавить поле ввода телефона

Нужно закачать сайт на новый хостинг . Правда, чтобы все работало (язык, валюта, почта, контакты) На другом хостинге все работало/ Это интернет -магазин/ он уже был на хостинге - русифицирован/ Платформа сайта oscommerce Если у нас получится, то есть ...