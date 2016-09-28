Поправить либо создать robots.txt

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки156 просмотров
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Нужно подправить, либо создать новый файл роботс. С нынешним файлом в гугле заблокировано много страниц. Движок joomla.

7 лет назад
Batruha
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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