Доработка сайта

Нужно выполнить тех задание SEO специалиста по сайту на Drupal. Уже есть готовое тех задание, знание Друпала обязательно (прошлый программист только багов наделал) Особенно важен первый пункт, он нужен очень срочно. Сайт 18+ xrule34.org

Вот краткое описание тех задания, более подробное будет выслано после найма:

1. Представление Taxonomy отвечает за вывод почти всех материалов сразу (выводятся на втором уровне терминов), а это означает, что у всех них будут одинаковые метатеги. Нужно сделать, чтобы каждое представление отвечало за вывод своего материала отдельно. (разделение представлений с фильтром на материалы не помогает, предположительно из за прописанного пути /taxonomy/term/%, попытка замены стандартного вывода нод в таксономии глубиной в единицу, в модуле Panels, не удалось из за того, что модуль не дает вывести ноды в таксономии) Я сам во всем этом не сильно разбираюсь, так как делаю сайты только год.

2. На все страницы сайта (кроме главной) установить хлебные крошки и оформить их в микроформат

3. Удалить со всех страниц link rel="canonical" кроме страниц пагинации и сортировок

4. На страницах пагинации типа ?page=2 , ?page=3 добавить атрибуты next и prev – /

5. Настроить автоматическое закрытие ссылок в комментариях тегами rel="nofollow"

6. В адаптивной теме corporoclean если в таблице по горизонтали находятся два одинаковых по размеру изображения,

но у одного надпись заходит за рамки, то второе и последующие изображение сильно уменьшается. Нужно чтобы они просто делали отступ вниз, а не уменьшали остальные изображения.

7. Сделать редирект с https на http

И так далее.

Перед работой хотелось бы узнать как будет выполнен первый пункт, так как все мои личные попытки и варианты не удались.

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