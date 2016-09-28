1с Битрикс. Небольшая правка

Веб-программированиеЗавершен6 заявок148 просмотров
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Добрый день!

Необходимо сделать, чтобы при заполнении форм на сайте, письмо с данными отправлялось на 2 почты.

Сайт http://www.aristokrat-tmn.ru

7 лет назад
dmitrytulubaev
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
lwestthebest
Дмитрий 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Оперативно внес правки! Рекомендую
Работать было приятно. Заказчик на связи. Оплата в срок. Рекомендую.
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