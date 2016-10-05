Парсер контактов со списка сайтов

Добрый день! Есть некий калькулятор стоимости HTML+ js + php Ищу специалиста, который недорого поможет интегрировать его с АМО Задача 1. Сделать виджет, чтобы калькулятор вызывался из сделки и получал id сделки (можно во всплывающем окне, можно в отдельной ...