Создание одностраничного сайта

Веб-программированиеЗавершен13 заявок229 просмотров
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Сайт по продаже автомобильных пускозарядных устройств и  портативных зарядных устройств. Интересует цена и время исполения.

7 лет назад
satkos83
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
bovatitar
25 летПольша
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$80
7 дней
Все устроило работа была выполнена в срок
Сотрудничество доволен, рекомендую!