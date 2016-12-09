Создание одностраничного сайта

на странице заказа есть форма с 2 полями - имя и телефон. нужно, чтоб при заполнении формы эти данные по API передавались в CRM Leadvertex мануал по их API тут: http://demo-1.leadvertex.ru/webmaster/api.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт по продаже автомобильных пускозарядных устройств и портативных зарядных устройств. Интересует цена и время исполения.
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