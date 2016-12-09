satkos83

Константин satkos83

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

paulmorphy07
Азамат 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Доработать сайт
Четкое ТЗ, своевременная оплата, рекомендую.
Отлично выполнил свою работу. Все требования выслушал и исполнил, я очень доволен его работой. Не морзился как некоторые на это сайте и на других. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
bovatitar
26 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Создание одностраничного сайта
Сотрудничество доволен, рекомендую!
Все устроило работа была выполнена в срок
Ответный отзыв