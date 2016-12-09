Необходимо настроить рекламную компанию в яндексе для сайта регион Крым http://dozor-rk.ru и провести анализ и сделать коррективы в сайте.
Сайты «под ключ»7 заявок
Закрыт
7 лет назад
Необходимо настроить рекламную компанию в яндексе для сайта регион Крым http://dozor-rk.ru и провести анализ и сделать коррективы в сайте.
1 в мобильной версии услуги налазят друг на друга.2 в разделе пожарная сигнализация поменять текст и таблицу. 3 в разделе охранная сигналицация так же текст и таблицу. 4 на главной странице поменять фотку 5 ...
Необходимо доработать одностраничный сайт. Улучшить дизайн, добавить оформление короче сделать более привлекаемым и продающим.
Сайт по продаже автомобильных пускозарядных устройств и портативных зарядных устройств. Интересует цена и время исполения.