Требуется программист для фиксации сайта

1. Нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам

2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вот http://душ.рф/category_13.html как зайдешь в подкаталог в фильтрах дает возможность выбрать в поиске только товары этого подкаталога http://душ.рф/category_25.html еще и не работает вообще!!!, хотя работал

3. на трап.рф все настроивал фильтра, щас вообще не показывает, проблема таже что и пункт. 2

4. когда поиск по фильтрам работал, перед найденными товарами, показывает описание каталогов, нужно что бы просто показывал найденные товары, ну собственно пока все

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