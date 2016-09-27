Требуется программист для фиксации сайта

$23
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка144 просмотра
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1. Нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам 

2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вот http://душ.рф/category_13.html как зайдешь в подкаталог в фильтрах дает возможность выбрать в поиске только товары этого подкаталога http://душ.рф/category_25.html еще и не работает вообще!!!, хотя работал 

3. на трап.рф все настроивал фильтра, щас вообще не показывает, проблема таже что и пункт. 2 

4. когда поиск по фильтрам работал, перед найденными товарами, показывает описание каталогов, нужно что бы просто показывал найденные товары, ну собственно пока все

Срок 1 день

Предоплаты нет 

7 лет назад
WhateverYouLike
Константин 
28 летУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад