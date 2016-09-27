Доработка веб-проекта

Веб-программированиеЗакрытнет заявок84 просмотра
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Добрый день! Нужно доработать и сопровождать интернет- магазин созданный на Yii2. Сайт связан с 1С. Хороший программист 1С есть, нужен web разработчик 

7 лет назад
yuriy310
Юрий 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад