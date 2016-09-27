Доработать шаблон на Joomla

$130
Веб-программированиеЗакрыт21 заявка276 просмотров
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Доработать шаблон на Joomla

- добавить слайдшоу

 - сделать меню

 - и другие мелочи

Joomla
7 лет назад
redfix
53 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад