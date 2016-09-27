Задание специалисту WordPress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки101 просмотр
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Наш сайт работает на WordPress'е. Мы столкнулись с периодическим взломом и вирусами. Вирусы мы устранили, но нужен специалист, который сможет: 

1) Устранить уязвимости 

2) Предотвратить дальнейшие заражения. 

Нужен опытный, комплексный подход к поиску известных дыр WordPress.

WordPress
7 лет назад
actis
49 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад