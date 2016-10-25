Создание функционала автоматического обновления прайс-листа ImageCMS

Веб-программированиеЗавершен3 заявки146 просмотров
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Необходимо создать функционал для автоматического обновления прайс-листа интернет-магазина на ImageCMS.

Прайсы в формате Excel, требуется чтобы была возможность автоматически обновлять стоимость и наличие. При этом название позиции в прайсе может не совпадать с названием позиции в магазине.

Возможный вариант действий - каждой позиции в магазине присваивается название, которое соответствует с названием в прайсе. И после этого обновляется цена данной позиции. Обновление описания не требуется. Если позиция не была найдена - нужно чтобы было предложено установить значение 0 в наличии. 

Если в прайсе будет обнаружено, что есть новые позиции - нужно чтобы было предложено создать их в магазине, или же просто был составлен список новых позиций.

7 лет назад
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
9 часов назад
7 лет назад
$70
4 дня
Доволен выполненной Евгением работой. Работу выполнил быстро, сроки затянулись лишь по моей вине. Рекомендую как грамотного исполнителя!
Все отлично! Рекомендую как хорошего заказчика!