Динамическая подмена контента на лендинге

Имеются две задачи: 1. Требуется сделать "прощальное"всплывающее окно для посетителей сайта. Когда посетитель закрывает сайт, должно всплыть окно с виджетами ВК и предложением вступить в группы: https://pp.vk.me/c637419/v637419440/df9b/yEd-4c4xkFo.jpg Если посетитель нажал "Уже дружим", то снова ему показывать окно не ...