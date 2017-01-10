Создание сайта-каталога

Веб-программированиеЗавершен8 заявок295 просмотров
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Добрый день!

Наша компания хочет заменить устаревший сайт. Есть готовый дизайн-макет сайта.

Пожелания:

- возможность максимального редактирования контента (чтобы не дёргать потом программиста);

- интеграция форм обратной связи с Битрикс24;

- установка Jivosite.

7 лет назад
immunotex
Михаил 
49 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ob163256
Олег 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
7 лет назад
$400
36 дней
Рекомендую работать с Ярославом.
Михаил, отличный заказчик. Рекомендую!