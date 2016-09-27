Защита от копирования для незарегестрированных

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки163 просмотра
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Доброго времени суток.

От вас возможность, вопросы, если есть примеры то отлично.

Предварительный анализ возможности создания сервиса:

  • В сервис загружаем книгу (речь о научной книге) которую можно читать онлайн всем посетителям
  • Без платного доступа копировать текст с сайта нельзя. Совсем нельзя. Банальный запрет и т.п. не подходит.
  • Посетитель после оплаты - получает возможность копировать текст, при этом к тексту добавляется Автор + Название книги + Глава + Страница
Приблизительно так:

Более сложно реализовано тут https://www.freshdoc.ru/dogovor/agentskie_dogovory/_agentskiy_dogovor_na_priobretenie_nedvijimosti/ - но у них есть возможность правки документа - нам это не нужно.

Примерно так может выглядеть цитата:

"+7 (499) 340-44-12 

              с 10:00 до 19:00 (пн-пт)

              с 12:00 до 18:00 (суббота)"

Смотрите оригинал материала на http://flash-newsite.ru/kontakty.html

7 лет назад
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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