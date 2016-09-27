Защита от копирования для незарегестрированных

Нужно удалить вирус на сайте sigara.pp.ua Тут https://www.virustotal.com/ru/url/b3a4107463ca552656e06fd9d54c08543430e3dfbe7122c71f716764bd03dd46/analysis/1475002787/ пишет только один Trustwave Malicious site
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
От вас возможность, вопросы, если есть примеры то отлично.
Предварительный анализ возможности создания сервиса:
- В сервис загружаем книгу (речь о научной книге) которую можно читать онлайн всем посетителям
- Без платного доступа копировать текст с сайта нельзя. Совсем нельзя. Банальный запрет и т.п. не подходит.
- Посетитель после оплаты - получает возможность копировать текст, при этом к тексту добавляется Автор + Название книги + Глава + Страница
Более сложно реализовано тут https://www.freshdoc.ru/dogovor/agentskie_dogovory/_agentskiy_dogovor_na_priobretenie_nedvijimosti/ - но у них есть возможность правки документа - нам это не нужно.
Примерно так может выглядеть цитата:
"+7 (499) 340-44-12
с 10:00 до 19:00 (пн-пт)
с 12:00 до 18:00 (суббота)"
Смотрите оригинал материала на http://flash-newsite.ru/kontakty.html
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