Разработка под Битрикс

Приветствую

Нужна первичная консультация по битриксу, и если это можно реализовать на нем- сайт каталог

Основной вопрос в том в выборе платформы и чтобы для товаров такие сущности как

отзввы, фото, видео, спецификация, выводились отдельными страницами

как это сделано на яндекс маркет, функционал купить - не нужен

У всех этих страниц - должны быть собственные сео поля (тайтл, дескрпшн, кейворд)

вот так выглядит

страница по умолчанию

https://market.yandex.by/product/10466222

так, спецификация

https://market.yandex.by/product/10466222/spec

так - где купить

https://market.yandex.by/product/10466222/offers

отзывы

https://market.yandex.by/product/10466222/reviews

но все сделано под общей "шапкой".

Если это будет другая платформа - она должна быть современной чтобы ее можно было поддерживать и развивать, поддерживать нормальное кол-во товара (20-40 тысяч)

Она должна иметь все сео атрибуты.