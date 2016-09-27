Разработка под Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки116 просмотров
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Приветствую

Нужна первичная консультация по битриксу, и если это можно реализовать на нем-  сайт каталог

Основной вопрос в том в выборе платформы и  чтобы для товаров такие сущности как

отзввы, фото, видео, спецификация, выводились отдельными страницами

как это сделано на яндекс маркет, функционал купить - не нужен

У всех этих страниц - должны быть собственные сео поля (тайтл, дескрпшн, кейворд)

вот так выглядит 

страница по умолчанию 

https://market.yandex.by/product/10466222

так, спецификация

https://market.yandex.by/product/10466222/spec

так - где купить

https://market.yandex.by/product/10466222/offers

отзывы

https://market.yandex.by/product/10466222/reviews

но все сделано под общей "шапкой".

Если это будет другая платформа  - она должна быть современной чтобы ее можно было поддерживать и развивать, поддерживать нормальное кол-во товара (20-40 тысяч)

Она должна иметь все сео атрибуты.

7 лет назад
demureless
45 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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