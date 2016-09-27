Выгрузка остатков на сайт ModX Revo (шины диски тюнинг) www.pro-pru.ru

Приветствую Нужна первичная консультация по битриксу, и если это можно реализовать на нем- сайт каталог Основной вопрос в том в выборе платформы и чтобы для товаров такие сущности как отзввы, фото, видео, спецификация, выводились отдельными страницами как это сделано ...
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Ищется человек, который будет добавлять остатки на сайт
Пока 4-5 прайсов
Прайсы разные в формате Exel
Движок ModX Revo
сайт: www.pro-pru.ru
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