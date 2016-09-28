Разработка плагина для wordpress, личный кабинет пользователя

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки120 просмотров
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Плагин должен обеспечивать управление лицензиями пользователей. Реализация на стороне программы готова, есть БД со всей необходимой информацией, активна/неактивна лицензия, ключ, нужна административная и пользовательская часть. 

Взаимодействие с самой программой - не нужно, программа взаимодействует с БД, mysql.

Нужна исключительно техническая часть на стороне wordpress.

ТЗ.

Административная часть:

  • Добавление типа лицензии (Например, стандарт, расширенная. Стоимость за месяц. Валюта, RUB или $. Сколько раз за месяц можно менять конфигурацию компьютера).
  • Добавить новую лицензию (выбор типа лицензии, выбор пользователя из базы wp, ключ, дата до которой активна лицензия).
  • Добавить новую версию программы (тип лицензии, номер версии, например 1.0.0.4, ссылка на версию).
  • Список лицензий пользователей.
  • Счета (invoices/транзакции на продление времени работы лицензии).
  • Страница со списком запросов на сброс активации, данных о конфигурации компьютера (делает пользователь из личного кабинета, сброс выполняется в ручную администратором, данная страница служит, как модерирующий раздел).
Пользовательская часть:

  • Просмотр информации о лицензиях
  • Напротив каждого ключа - отправка запроса на сброс активации (учёт лимитов, сколько раз в месяц можно сбросить активацию, в случае истечение лимита - время, через которое будет сброшен лимит).
  • Возможность продлить дату подписки на лицензию.
Подключить методы оплаты:

Дизайн:

  • bootstrap, или базовый html.
WordPress
7 лет назад
seohero
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад