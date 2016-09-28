Здравствуйте нужно расковырять код на модх типового сайта каталога (сейчас код не рабочий) и сделать на его основе сайт про недвижимость (с поиском)
Разработка плагина для wordpress, личный кабинет пользователя
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Плагин должен обеспечивать управление лицензиями пользователей. Реализация на стороне программы готова, есть БД со всей необходимой информацией, активна/неактивна лицензия, ключ, нужна административная и пользовательская часть.
Взаимодействие с самой программой - не нужно, программа взаимодействует с БД, mysql.
Нужна исключительно техническая часть на стороне wordpress.
ТЗ.
Административная часть:
- Добавление типа лицензии (Например, стандарт, расширенная. Стоимость за месяц. Валюта, RUB или $. Сколько раз за месяц можно менять конфигурацию компьютера).
- Добавить новую лицензию (выбор типа лицензии, выбор пользователя из базы wp, ключ, дата до которой активна лицензия).
- Добавить новую версию программы (тип лицензии, номер версии, например 1.0.0.4, ссылка на версию).
- Список лицензий пользователей.
- Счета (invoices/транзакции на продление времени работы лицензии).
- Страница со списком запросов на сброс активации, данных о конфигурации компьютера (делает пользователь из личного кабинета, сброс выполняется в ручную администратором, данная страница служит, как модерирующий раздел).
- Просмотр информации о лицензиях
- Напротив каждого ключа - отправка запроса на сброс активации (учёт лимитов, сколько раз в месяц можно сбросить активацию, в случае истечение лимита - время, через которое будет сброшен лимит).
- Возможность продлить дату подписки на лицензию.
- Добавить поддержку Wallet One https://www.walletone.com/ru/merchant/documentation/
- Добавить поддержку Avangate https://developer.avangate.com/
- bootstrap, или базовый html.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Техзадание и верстку предоставляем. Нужно верстку поставить на движок. Ищем разработчика на постоянное сотрудничество. Ждем предложений по цене и времени на исполнение.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно написать скрипт сравнения цен на фреймворке Zend Framework Опыт работы от 3 лет. ТЗ можно посмотреть здесь [url=https://docs.google.com/document/d/1rmgAiZBPpCvaPWLogwAnPB6gU9TT4-XPmtdQEuclHiA/edit#]https://docs.google.com/document/d/1rmgAiZBPpCvaPWLogwAnPB6gU9TT4-XPmtdQEuclHiA/edit#[/url]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $7
Добрый день. Необходимо сделать рекламные блоки с партнерскими ссылками в аякс скрипте, чтоб поисковые системы не видели эти блоки. Вывести на сайте рекламные блоки через AJAX и рассказать как это делается. 16 блоков (скрипты гугл адсенса. медиавенус, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Надо добавить форму захвата для сайта http://vdu.by и иконки Вк и фейсбук - чтобы с сайта посетители могли попадать в соц сети ! https://vk.com/vduby https://www.facebook.com/VDULogistics/ Жду ваших взаимовыгодных предложений !Завершен7 лет назад
- $150
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Необходимо реализовать модуль системы электронных платежей PayOnline для CMS Bitrix. Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnline. Описание требований: Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты ...Завершен7 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать, чтобы при заполнении форм на сайте, письмо с данными отправлялось на 2 почты. Сайт http://www.aristokrat-tmn.ruЗавершен7 лет назад
Ищется человек, который будет добавлять остатки на сайт Пока 4-5 прайсов Прайсы разные в формате Exel Движок ModX Revo сайт: www.pro-pru.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Приветствую Нужна первичная консультация по битриксу, и если это можно реализовать на нем- сайт каталог Основной вопрос в том в выборе платформы и чтобы для товаров такие сущности как отзввы, фото, видео, спецификация, выводились отдельными страницами как это сделано ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день Сабж. Нужно написать парсер для быстрого сбора контактных данных с небольших(100-200) пулов сайтов. Интересны телефоны, емэйлы и быть может тайтлы главных страниц. Сайты парсятся разноплановые - как интернет-магазины, так и одностраничники с одним телефоном ...Завершен7 лет назад