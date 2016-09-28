Запрограммировать информационный портал на Битриксе

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки110 просмотров
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Техзадание и верстку предоставляем. Нужно верстку поставить на движок. Ищем разработчика на постоянное сотрудничество. Ждем предложений по цене и времени на исполнение.

7 лет назад
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
23 дня назад
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