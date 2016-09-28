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Скрипт сравнения цен на на фреймворке Zend Framework
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать скрипт сравнения цен на фреймворке Zend Framework
Опыт работы от 3 лет.
ТЗ можно посмотреть здесь https://docs.google.com/document/d/1rmgAiZBPpCvaPWLogwAnPB6gU9TT4-XPmtdQEuclHiA/edit#
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