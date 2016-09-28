Исправить бота Telegram, перестал отсылать уведомления с сайта

Здравствуйте.

Программист сделал бота несколько месяцев назад, всё работало как часы.

Но с 1 августа перестал, данные к удаленной базе данных верные, к локальной базе данных тоже.

Токен проверил – верный.

Мне нужно чтобы вы сделали анализ или что-то посоветовали сделать...

Программист на связь не выходит.

Бот телеграма уведомляет пользователя о новой серии с сайта, допустим на сайте обновилась серия и сразу же приходит уведомление в телеграм.

Бот работает на VPS

ОС Centos 7

PHP 7.x (php-cli, php-fpm)

Nginx 1.10 или новее

MariaDB

screen

Оплата по договоренности.

За бот отдал 2.000 рублей, а сколько стоит проверка и тд не знаю, каждый программист кушает по разному.