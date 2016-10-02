Закачать сайт на хостинг (oscommerce)

Нужно закачать сайт на новый хостинг .

Правда, чтобы все работало (язык, валюта, почта, контакты) На другом хостинге все работало/

Это интернет -магазин/ он уже был на хостинге - русифицирован/

Платформа сайта oscommerce

Если у нас получится, то есть еще небольшая работа по загрузке/