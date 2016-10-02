Закачать сайт на хостинг (oscommerce)

$10
Веб-программированиеЗавершен7 заявок188 просмотров
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Нужно закачать сайт на новый хостинг .

Правда, чтобы все работало (язык, валюта, почта, контакты) На другом хостинге все работало/

Это интернет -магазин/ он уже был на хостинге - русифицирован/

Платформа сайта oscommerce

Если у нас получится, то есть еще небольшая работа по загрузке/

7 лет назад
djoanst
Юлия 
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
DIMA_BEL
Дмитрий 
31 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$10
3 дня
Спасибо Дима! У меня оказался сайт со старой версией, так он помог мне не только его загрузить, но и обновить и восстановить потерянные файлы!
Хороший и понимающий заказчик. Дала четкое задание и вовремя оплатила. Буду рад дальнейшему сотрудничеству