Нужны корректировки формы обратной связи с загрузчиком файлов

Веб-программированиеЗавершен2 заявки157 просмотров
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Приветствую, коллеги

есть форма, базируемая на данном загрузчике

+ в форме используется селект (jquery.selectbox.js)

есть 3 проблемы

1.  нужно вывести ошибку - что если не выбрано поле в селекте - то селект подсвечивается

2.  после отправки формы на почту приходит 2 письма.

3.  реализовать мультизагрузку изображений с отправкой на почту.

пишите примерные цены - желательно сделать это сегодня.

сайт покажу при личном общении

с уважением

Владислав

7 лет назад
z-studio-46
Влад 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dmitriyButeiko
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$15
1 день
Все окей. работой доволен.
ok
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