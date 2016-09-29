Создание страницы с каталогом продукции под нашем брендом и привязки к ней платёжной системы.

Вариант каталога https://plastall.ru/catalog/?no_r=true

- в каталоге будет представлено (на первом этапе) три позиции по ЛКМ* длявосстановлении ванны

- каждая позиция имеет три различных веса: упаковка, форма, всё идентично

- нужно давать выбрать товар, количество, по выбранному товару/количествудолжно быть предложено покупателю стоимость и оплата по безналичному расчёту

через привязанную платёжную систему или оформление заказа брони до

установленного срока.

Макет в процессе верстки.