Создание страницы с каталогом продукции

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок156 просмотров
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Создание страницы с каталогом продукции под нашем брендом и привязки к ней платёжной системы.

 

Вариант каталога https://plastall.ru/catalog/?no_r=true 

- в каталоге будет представлено (на первом этапе) три позиции по ЛКМ* длявосстановлении ванны

- каждая позиция имеет три различных веса: упаковка, форма, всё идентично

- нужно давать выбрать товар, количество, по выбранному товару/количествудолжно быть предложено покупателю стоимость и оплата по безналичному расчёту

через привязанную платёжную систему или оформление заказа брони до

установленного срока.

 

 

 Макет в процессе верстки. 

7 лет назад
plastid
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад