нужна доработка отдельных компонентов сайта объявлений 152info.ru (работа с PHP) и работа смикроразметкой сайта под Яндекс. ТЗ подробное во вложении в Word (бо иллюстрировано), на вопросы отвечу :) Хотелось бы для определиться услышать сроки, цены ...
Веб-программист на постоянной основе, ежедневно онлайн 4 часа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нам очень нужен компетентный и коммуникабельный сотрудник!
В техподдержке нашей студии постоянно возникают задачи.
Обычно такого плана:
-доработать,
-изменить что-либо в функционале,
-создать новый раздел,
-новую форму,
-починить сайт после заражения,
-сделай верстку небольшого сайта/лэндинга и тп.
CMS зоопарк. Начиная от самописом, wordpress, modx и заканчивая битриксом.
Задачи как правило короткие и требующие оперативной реакции.
Важно:
-Быть на связи в рабочие дни (обычно будни) с 5:30 по Москве.
-Быть на связи в будние дни хотя бы 4 часа. Общее рабочее время в день - 5 часов
-Прозрачность в работе
-Иметь компетенции в php/js/верстке/основныхcms/умение разобраться в самописках
Получаете:
-Гарантированные деньги 20 000 руб. (по текущемукурсу около 312 $)
-Возможно официальное трудоустройство и белая зп (для РФ)
-Адекватные постановщики задач ))
Просьба заполнить карту компетенций. Она позволитнам понять какие задачи мы сможем закрывать максимально эффективно.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E_sBrK5dZpQtXocY5JfpHt_Fl5aC_76ZkrvzOBE7PzA/edit?usp=sharing
Карту сохраните в своем аккаунте Google ипредоставьте доступ мне на почту [email protected]
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