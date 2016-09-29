Веб-программист на постоянной основе, ежедневно онлайн 4 часа.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки266 просмотров
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Добрый день!

Нам очень нужен компетентный и коммуникабельный сотрудник!

В техподдержке нашей студии постоянно возникают задачи. 

Обычно такого плана:

-доработать, 

-изменить что-либо в функционале, 

-создать новый раздел, 

-новую форму, 

-починить сайт после заражения, 

-сделай верстку небольшого сайта/лэндинга и тп. 

CMS зоопарк. Начиная от самописом, wordpress, modx и заканчивая битриксом. 

Задачи как правило короткие и требующие оперативной реакции.

Важно:

-Быть на связи в рабочие дни (обычно будни) с 5:30 по Москве. 

-Быть на связи в будние дни хотя бы 4 часа. Общее рабочее время в день - 5 часов

-Прозрачность в работе

-Иметь компетенции в php/js/верстке/основныхcms/умение разобраться в самописках

Получаете:

-Гарантированные деньги 20 000 руб. (по текущемукурсу около 312 $)

-Возможно официальное трудоустройство и белая зп (для РФ)

-Адекватные постановщики задач ))

Просьба заполнить карту компетенций. Она позволитнам понять какие задачи мы сможем закрывать максимально эффективно.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E_sBrK5dZpQtXocY5JfpHt_Fl5aC_76ZkrvzOBE7PzA/edit?usp=sharing

Карту сохраните в своем аккаунте Google ипредоставьте доступ мне на почту [email protected]

7 лет назад
shestakovarubl
Ксения 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв