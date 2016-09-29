Веб-программист на постоянной основе, ежедневно онлайн 4 часа.

Добрый день!

Нам очень нужен компетентный и коммуникабельный сотрудник!

В техподдержке нашей студии постоянно возникают задачи.

Обычно такого плана:

-доработать,

-изменить что-либо в функционале,

-создать новый раздел,

-новую форму,

-починить сайт после заражения,

-сделай верстку небольшого сайта/лэндинга и тп.

CMS зоопарк. Начиная от самописом, wordpress, modx и заканчивая битриксом.

Задачи как правило короткие и требующие оперативной реакции.

Важно:

-Быть на связи в рабочие дни (обычно будни) с 5:30 по Москве.

-Быть на связи в будние дни хотя бы 4 часа. Общее рабочее время в день - 5 часов

-Прозрачность в работе

-Иметь компетенции в php/js/верстке/основныхcms/умение разобраться в самописках

Получаете:

-Гарантированные деньги 20 000 руб. (по текущемукурсу около 312 $)

-Возможно официальное трудоустройство и белая зп (для РФ)

-Адекватные постановщики задач ))

Просьба заполнить карту компетенций. Она позволитнам понять какие задачи мы сможем закрывать максимально эффективно.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E_sBrK5dZpQtXocY5JfpHt_Fl5aC_76ZkrvzOBE7PzA/edit?usp=sharing

Карту сохраните в своем аккаунте Google ипредоставьте доступ мне на почту [email protected]