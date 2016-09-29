Perl — программист

Всем доброго времени суток. Нужно настроить интеграцию между сайтом - roistat (сквозная аналитика) - amo crm. Есть все необходимые инструкции, часть всей интеграции уже работает но нужно доработать. Если есть опыт в интеграции именно этих сервисов - будет ...