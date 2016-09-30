Загрузчик видео файлов на туб (адалт)

Загрузчик видео файлов (адалт) на туб xvideos.

Загрузчик должен уметь.

Регистрировать аккаунт на xvideos. (Почта для аккаунта уже зарегистрирована)

Загружать видео в созданный аккаунт. К загруженному видео нужно указать теги и тайтл.

Теги для видео, допускается указать только 20 слов тегов, первые 2 слова постоянные и указываются к каждому видео, остальные 18 рандомно из списка.

Тайтл видео. Генерируется. Пример - слово1 слово2 слово3 слово4 , для каждого слова есть список слов которые будут подставляться для создания названия. Генерация тайтлов не уникальна, повторы получившихся таким образом тайтлов допускаются.

Это не окончательная версия скрипта, по мере необходимости будет дорабатываться.