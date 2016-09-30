Свой push сервис PHP + android

Есть сервис который при обработке определенной функции должен слать PUSH на телефон. (сейчас это смс и email).

Соот-но нужно либо свое, либо готовое "легкое" решение, для телефона (что бы автозапуск был и висел в строке уведомлений) и для PHP сервера.

Основное требование - работа оперативнее СМС (при условии хорошего интернета).

Интересен бюджет и вариант реализации.