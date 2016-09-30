Программист для "допилов" сайта на fraimework

Добрый день! Необходим программист умеющий произвести доработку некоторых моментов на fraimework (Larevel 5)

Есть готовый сайт, на котором необходимо сделать допилы, такие как например добавить подкатегории в статьи, в Событиях поменять последовательность вывода карточек событий и т.п.

Оплата сдельная, по договоренности, после того как обсудим весь фронт работ.

Сайт http://ci49349.tmweb.ru