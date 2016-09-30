Программист для "допилов" сайта на fraimework

Нужно написать софт, который будет чекать (проверять) на индекс и добавлять сайты (страницы) в поисковую систему Bing. Требования: 1) Поддержка Proxy 2) Массовая проверка на индекс страниц в бинге 3) Массовая аддурилка в Бинг через страницу [url=http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url?FORM=SURE]http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url?FORM=SURE[/url] 4) Поддержка антикапчи 5) Получение ...
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Добрый день! Необходим программист умеющий произвести доработку некоторых моментов на fraimework (Larevel 5)
Есть готовый сайт, на котором необходимо сделать допилы, такие как например добавить подкатегории в статьи, в Событиях поменять последовательность вывода карточек событий и т.п.
Оплата сдельная, по договоренности, после того как обсудим весь фронт работ.
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