Необходимо сделать экспорт товаров в Яндекс Маркет с настройками

Есть Интернет магазин на WordPress с модулем Woocommerce. Необходимо сделать экспорт в яндекс маркет, но с возможностью настройки списка товаров.

Файл прайслиста должен соответствовать параметрам яндекса, не содержать ошибок и замечаний, тоесть у всех товаров должны быть проставлены необходимые яндексу характеристики (например по-умолчанию в woocommerce нет поля производителя vendor которое требуется яндексу) и тд.

На сайте есть товары, которые нельзя сегодня купить, они показываются, но кнопка заказать неактивна и имеется надпись что товара нет в наличии, нужно чтобы такие товары не попадали в яндекс маркет.

Также нужно проверить результат своей работы и довести дело до конца, конечным результатом Вашей работы будет подтверждение из яндекса что магазин размещен на маркете.