Нужно написать софт, который будет чекать (проверять) на индекс и добавлять сайты (страницы) в поисковую систему Bing. Требования: 1) Поддержка Proxy 2) Массовая проверка на индекс страниц в бинге 3) Массовая аддурилка в Бинг через страницу [url=http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url?FORM=SURE]http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url?FORM=SURE[/url] 4) Поддержка антикапчи 5) Получение ...
Необходимо сделать экспорт товаров в Яндекс Маркет с настройками
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть Интернет магазин на WordPress с модулем Woocommerce. Необходимо сделать экспорт в яндекс маркет, но с возможностью настройки списка товаров.
Файл прайслиста должен соответствовать параметрам яндекса, не содержать ошибок и замечаний, тоесть у всех товаров должны быть проставлены необходимые яндексу характеристики (например по-умолчанию в woocommerce нет поля производителя vendor которое требуется яндексу) и тд.
На сайте есть товары, которые нельзя сегодня купить, они показываются, но кнопка заказать неактивна и имеется надпись что товара нет в наличии, нужно чтобы такие товары не попадали в яндекс маркет.
Также нужно проверить результат своей работы и довести дело до конца, конечным результатом Вашей работы будет подтверждение из яндекса что магазин размещен на маркете.
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