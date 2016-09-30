Нужен программист для внесения правок на сайт

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После переноса на новый домен, сайт работает некорректно, возможно, из-за флеш анимации, в которой старый домен был прописан вручную.
Нужно исправить ошибки, доработать старую админку, дать рекомендации по безопасности.
Подробное ТЗ вышлю кандидатам, после чего согласуем стоимость работ.
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