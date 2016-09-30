Внести правки в магазин на вордпресс

всем добрый день. Задача в следующем:

3. изменить сортировку меню по порядку

Одноразовая продукция

Дезинфекция и стерилизация

Краски для бровей и ресниц

Товары хоз. назначения

Воски/парафины/крема

Махровая продукция

Domix

Aroma Jazz

Кисти/Баночки/Миски

4. Сделать выпадающее левое меню

5. Добавить баннерокрутилку на главную

6. убрать товары с главной страницы, под баннерокрутилкой разместить изображения брендов и небольшое текстовое поле

7.В каталоге выводить по 16 товаров на странице.

8. Поправить корзину, убрать из нее дополнительные поля, те что нужны перевести на русский.

9. Добавить в корзину калькуляцию доставки

по Москве до 2000р. 300р. доставка, больше 2000р. - бесплатно

За МКАД до 15км до 3000р 3000р. доставка больше 3000р. - бесплатно

За МКАД более 15км, обсуждается индивидуально

10. Перевести всякий шлак английский на сайте на русский.

Баннеры и логотипы брендов высылаю на почту.

Сайт на вордпрессе, стоит woocommerce, все это нужно сделать, Сам сайт http://beauty-snab.ru/ от вас жду цену и срок