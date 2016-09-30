Доработка и внедрение онлайн-консультанта

Есть сайт на MODx Evo. Нужно встроить в него онлайн-консультант (ОК) https://mibew.org/ru и изменить дизайн и немного доработать функциональность ОК.

Вот здесь https://demo2.mibew.org/operator/login можно посмотреть админ панель ОК, которую нужно доработать.

Логин: admin, пароль пустой

Необходимо внедрить на сайт механизм определения города юзера по IP с помощью сервиса http://ipgeobase.ru/ либо http://www.hostip.info/

И показывать оператору город из которого пишет пользователь в следующих окнах:

Текущее диалоговое окно

Посетители (в колонке "Адрес посетителя", в скобках после IP)

История (в колонке "Адрес посетителя", в скобках после IP)

Карточка посетителя в истории

По дизайну:

Если оператор в сети, то кнопка инициализации чата должно выглядеть так http://take.ms/BT6AO

Окно перед чатом так http://take.ms/glLJJ, окно чата так http://take.ms/Q3mF1

Если оператор оффлайн, то кнопка инициализации чата должна выглядеть так http://take.ms/4RGOk

Нажав на неё пользователь видит такую форму http://take.ms/gMTVv .

Механизм фиксации данных с этой формы уже реализован в ОК.