Доработка действующего сайта: управление рекламой + яндекс-касса

Интересует Доработка модуля добавления товаров, сайт на Drupal Новые товары после добавления выглядят так http://dveribelle-spb.ru/node/256 и в комплектации не появляются, а хотелось бы вот так http://dveribelle-spb.ru/node/230 сам модуль написан но с ним что то не ...