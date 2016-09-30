Необходимо создать агрегатор лотов с торговых площадок. Основные функции:

- Парсинг торговых площадок (около 30 штук, часть на ajax) со скачиванием файлов и всей нужной информации.

- Поиск по всем полям лота, большая система фильтров, присвоение лотам категорий и подкатегорий, по несколько категорий на лот.

- Редактирование лота вручную, с возможностью улучшения читаемости его содержимого.

- Присоединение к лотам аналитической информации по лоту, в том числе, разработанной вручную, возможность её просмотра пользователем в рамках тарифного плана или за разовую оплату

- Возможность поручений для отдельных пользователей на создание аналитики (то есть даешь поручение, оно приходит на почту пользователю, он выполняет аналитику, входит в личный кабинет, загружает аналитику в кабинет)

- Система аудита лотов (то есть лот парсится, потом его проверяет и правит рядовой пользователь, утверждает руководитель группы, удаленный специалист подгружает графические файлы, сканы документов и эл. документы)

- База организаторов торгов с телефонами и контактами, а так же с системой рейтинга (можно сделать в последнюю очередь)

- Присваивание лотам тэгов

- Ведение аккаунтов пользователей, расчеты через личный кабинет, пополнение счета через Яндекс.Касса, списание за услуги

Под выполнение проекта уже выделено финансирование, вопрос только в исполнителе / группе исполнителей.