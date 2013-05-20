Добрый день! Необходимо развернуть шаблон opencart: http://www.templatemonster.com/ru/demo/54954.html Сделать некторые правки: 1) Поставить дополнение - покупка в 1 клик. 2) Сделать правки в текстах, которые невозможно сделать через админку (банера, надписи на главной) 3) Скрыть не нужные страницы 4) Создать нужные разделы (если это ...
Почистить аккаунт хостинга (3 небольших сайта) от вируса
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При последнем апе яндексу что-то не понравилось, пишет "поведенческий анализ" в графе Вердикт (безопасность).
На всех 3 сайтах аккаунта. Онлайн проверки сайтов ничего не показывают, гугл спокоен. Однако в яндексе: "В настоящий момент сайт выводится в результатах поиска с пометкой Сайт может угрожать безопасности вашего компьютера или мобильного устройства". Надо разобраться, почистить. Показать где что было, и как могло попасть. От вас цены/сроки.
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