Почистить аккаунт хостинга (3 небольших сайта) от вируса

При последнем апе яндексу что-то не понравилось, пишет "поведенческий анализ" в графе Вердикт (безопасность).

На всех 3 сайтах аккаунта. Онлайн проверки сайтов ничего не показывают, гугл спокоен. Однако в яндексе: "В настоящий момент сайт выводится в результатах поиска с пометкой Сайт может угрожать безопасности вашего компьютера или мобильного устройства". Надо разобраться, почистить. Показать где что было, и как могло попасть. От вас цены/сроки.