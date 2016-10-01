Разработчик PHP на постоянную занятость

На сайт доработок программного продукта, написанного на PHP + MySQL требуется разработчик, на полную или частичную занятость.

Опыт работы от одного года:

- PHP

- MySQL

- JavaScript (очень большой плюс, если знание хорошее)

- jQuery

- HTML-CSS (хотя бы основы вёрстки)

- Знание английского языка. Вся работа с клиентами ведется на английском языке, соответственно знание должно быть приличным, иначе работа для вас самих превратится в мучение в гугл транслейте.

Оклад зависит от продуктивности, обычно он выше 1000$ в месяц. Может быть меньше, если работаете мало часов в день, и больше, если уделяете достаточно времени.

Просьба присылать ссылки на работы в области программирования, а так же рассказать о своем знании английского.

Спасибо!