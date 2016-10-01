Разработчик PHP на постоянную занятость

Добрый день! Необходимо развернуть шаблон opencart: http://www.templatemonster.com/ru/demo/54954.html Сделать некторые правки: 1) Поставить дополнение - покупка в 1 клик. 2) Сделать правки в текстах, которые невозможно сделать через админку (банера, надписи на главной) 3) Скрыть не нужные страницы 4) Создать нужные разделы (если это ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт доработок программного продукта, написанного на PHP + MySQL требуется разработчик, на полную или частичную занятость.
Опыт работы от одного года:
- PHP
- MySQL
- JavaScript (очень большой плюс, если знание хорошее)
- jQuery
- HTML-CSS (хотя бы основы вёрстки)
- Знание английского языка. Вся работа с клиентами ведется на английском языке, соответственно знание должно быть приличным, иначе работа для вас самих превратится в мучение в гугл транслейте.
Оклад зависит от продуктивности, обычно он выше 1000$ в месяц. Может быть меньше, если работаете мало часов в день, и больше, если уделяете достаточно времени.
Просьба присылать ссылки на работы в области программирования, а так же рассказать о своем знании английского.
Спасибо!
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