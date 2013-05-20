Написать кроссбраузерное дополнение (уведомлялка о контенте)

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Требуется написать кроссбраузерное дополнение (Chrome, Firefox, Yandex, Opera, IE). Данное дополнение после установки должно в определенное время показывать всплывающий попап с контентом (текст и ссылки), что-то вроде такого примера – https://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-13_15h15_15.png . Возможна подстановка картинки в контент.

Уведомление (попап) должно показываться автоматически, без нажатия на иконку расширения, в тот момент, когда пользователь находится в браузере и с заданной периодичностью, например, в первый день после установки – один контент, в третий день – другой контент, в 5-ий день – снова уникальный контент. Закрываться должно при ручном нажатии (без автоматического закрытия через определенный период времени). При наведении мышки на иконку дополнения в тулбаре должно всплывать определенное окно с текстом и картинкой.

Тексты для уведомлений с ссылками дополнение должно запрашивать на сервере, т.к. текст будет периодически меняться.

Дизайн в настоящее время не важен, расширение требуется пока только для теста.

Аккаунта разработчика нет, все делаем с нуля - регистрируем /покупаем аккаунты  разработчиков для разных браузеров, написать дополнение, аппрув и запуск для теста.

Возможно, я не учел какие-то моменты, поэтому вопросы от вас помогут внести ясность и, возможно, внести некоторые правки.

Жду Вашу заявку с указанием срока и стоимости исполнения, либо вопросы.

7 лет назад
ekamenskiy
Каменский 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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