На сайте [url=http://vrs55.ru/contacts]здесь[/url], необходимо ниже кнопки "Скачать схему проезда" нужно оформить кнопку "Получить схему на email". По нажатию, должен запрашиваться email + капча. Клиент вводит данные и к нему на указанный email приходит схема проезда в JPG. ...
Написать кроссбраузерное дополнение (уведомлялка о контенте)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать кроссбраузерное дополнение (Chrome, Firefox, Yandex, Opera, IE). Данное дополнение после установки должно в определенное время показывать всплывающий попап с контентом (текст и ссылки), что-то вроде такого примера – https://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-13_15h15_15.png . Возможна подстановка картинки в контент.
Уведомление (попап) должно показываться автоматически, без нажатия на иконку расширения, в тот момент, когда пользователь находится в браузере и с заданной периодичностью, например, в первый день после установки – один контент, в третий день – другой контент, в 5-ий день – снова уникальный контент. Закрываться должно при ручном нажатии (без автоматического закрытия через определенный период времени). При наведении мышки на иконку дополнения в тулбаре должно всплывать определенное окно с текстом и картинкой.
Тексты для уведомлений с ссылками дополнение должно запрашивать на сервере, т.к. текст будет периодически меняться.
Дизайн в настоящее время не важен, расширение требуется пока только для теста.
Аккаунта разработчика нет, все делаем с нуля - регистрируем /покупаем аккаунты разработчиков для разных браузеров, написать дополнение, аппрув и запуск для теста.
Возможно, я не учел какие-то моменты, поэтому вопросы от вас помогут внести ясность и, возможно, внести некоторые правки.
Жду Вашу заявку с указанием срока и стоимости исполнения, либо вопросы.
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