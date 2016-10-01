Вшить контактную форму в HTML страничку

Здравствуйте. Есть хостинг(jino), на котором имеется несколько сайтов. Один сайт с вирусами(заразил и остальные, судя по всему). Нужно исправить. Пишите, пожалуйста, в заявках цены(разумные) за подобные услуги и что Вам для этого нужно.