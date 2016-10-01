Вшить контактную форму в HTML страничку

$10
Веб-программированиеЗавершен9 заявок176 просмотров
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Требуется в  HTML страничку вшить контактную форму которая на почту будет отправлят 2 поля, ФИО и телефон.

Оставляйте свой скайп в личку (нужна связь голосом)

HTML
7 лет назад
artbul777
35 летГрузия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Creator_site
Николай 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$12
1 день
Все прошло отлично. Быстро! Правильно! с правильной рекомендацией! Благодарю за сотрудничество
Всегда на связи, корректная и понятная постановка задач, своевременная оплата + бонусы. Однозначно рекомендую!