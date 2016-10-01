Вшить контактную форму в HTML страничку

На сайте [url=http://vrs55.ru/contacts]здесь[/url], необходимо ниже кнопки "Скачать схему проезда" нужно оформить кнопку "Получить схему на email". По нажатию, должен запрашиваться email + капча. Клиент вводит данные и к нему на указанный email приходит схема проезда в JPG. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется в HTML страничку вшить контактную форму которая на почту будет отправлят 2 поля, ФИО и телефон.
Оставляйте свой скайп в личку (нужна связь голосом)
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