Настройка таргетинга

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок257 просмотров

Нужна настройка таргетинга ВК нашей группе http://vk.com/usovpublic

Будет ссылка идти на сторонний сайт и на этом сайте можно будет скачать книгу.

Что-то типа этого: http://life2now.ru/dentsel/

Бюджет от 20 000 рублей поначалу. При успешной настройке можем увеличить до 100 тысяч.

Так же прошу вас дать 2 ссылки на группы ВК для которых вы настраивали таргетинг, чтобы можно было получить рекомендации или ссылку сразу на положительные отзывы.

Заранее Спасибо.

11 лет назад
adelinyshka
Адель 
41 год
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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