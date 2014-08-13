Нужна настройка таргетинга ВК нашей группе http://vk.com/usovpublic

Будет ссылка идти на сторонний сайт и на этом сайте можно будет скачать книгу.

Что-то типа этого: http://life2now.ru/dentsel/

Бюджет от 20 000 рублей поначалу. При успешной настройке можем увеличить до 100 тысяч.

Так же прошу вас дать 2 ссылки на группы ВК для которых вы настраивали таргетинг, чтобы можно было получить рекомендации или ссылку сразу на положительные отзывы.

Заранее Спасибо.