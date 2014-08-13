Продвижение группы в контакте

Есть группа в контакте. Нужно разместить в ней отзывы. Сочинять не нужно, только разместить. По одному отзыву от одного человека. Пол обязательно женский. Необходимо иметь реальную страницу для выполнения задания.

Плачу 10 руб за отзыв. Оплата на счет мобильного или яндекс деньги.