Увеличение числа подписчиков в VK, Twitter и Inst

Приветствую.

Необходимо увеличить число живых подписчиков в социальных сетях ВКонтакте, Twitter и Instagram у существующих публичное страницы в VK и профилей в Twitter и Instagram.

Будет плюсом, если есть возможность выводить хэштеги в топы по России (и по миру) в Твиттере.