Требуется специалист по продвижению в соц сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки162 просмотра

Требуется специалист по продвижению в соц сетях для консультации. Если есть гуру по настройке и проведению кампаний в соц сетях, пишите.

11 лет назад
evshi
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Проставление ссылок

    проставить в ручную ссылки на форумах , сетях и т.п. - 100шт цель получение трафика целевого ссылки и анкоры с адресами страниц предоставлю речь про ручные ссылки — не про сапу ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Постинг ВКОНТАКТЕ

    Продвижение сайта в социальных сетях. Трребуется постинг объявления ВКОНТАКТЕ по группам, сообществам женской тематики, психологии , дизайна и т.п. Возможны комментарии с ссылкой в темах. По завершению, аккаунт ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Увеличение числа подписчиков в VK, Twitter и Inst

    Приветствую. Необходимо увеличить число живых подписчиков в социальных сетях ВКонтакте, Twitter и Instagram у существующих публичное страницы в VK и профилей в Twitter и Instagram. Будет плюсом, если есть возможность выводить ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка таргетинга

    $1000

    Нужна настройка таргетинга ВК нашей группе http://vk.com/usovpublic Будет ссылка идти на сторонний сайт и на этом сайте можно будет скачать книгу. Что-то типа этого: http://life2now.ru/dentsel/ Бюджет от 20 000 рублей поначалу. При ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение группы в контакте

    $50

    Есть группа в контакте. Нужно разместить в ней отзывы. Сочинять не нужно, только разместить. По одному отзыву от одного человека. Пол обязательно женский. Необходимо иметь реальную страницу для выполнения задания. Плачу ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание и продвижение группы Вконтакте

    Создание, оформление и заполнение, далее - ежемесячное ведение с наполнением контентом группы Вконтакте. Опыт продвижения групп обязателен. Рассматриваются заявки только с примерами успешных групп.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно разрекламировать видеоролик

    Нужно разрекламировать видеоролик в соц. сетях и в интернет. Тематика - персонал и строительство. Основная цель — увеличение продаж услуги. Оплата после проверки выполненной работы. Предлагайте варианты рекламной компании и суммы оплаты за работу.

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется специалист по лидогенерации

    $1000

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нам срочно требуются специалисты по лидо генерации. На данный момент нам поступил заказ от крупного производителя спортивной одежды, компанию надо обеспечить людьми, которые хотели бы открыть свой бизнес в сети по схеме ...

    Лидогенерация
    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад