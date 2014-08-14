Маркетолог

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки211 просмотров

Ищем маркетолога (PR-специалиста) для постоянного сотрудничества по продвижению в социальных сетях и тематических форумах нашего стартапа www.backstep.ru

Работа удаленная.

Что нужно делать:

- Продвигать и приглашать пользователей.

- Готовить статьи и рассылки по теме "онлайн рынок жилья, бронирование жилья, сдача жилья и т.д..", придумывать информационные поводы, писать новости, вести блог компании и вести все это в группе ВКонтакте, Facebook и в Одноклассниках.

Требования к кандидату:

- Умение хорошо излагать мысли письменно

- Умение оформлять текст так, чтобы его было легко и интересно читать

- Чувство стиля – вы должны отличать хороший дизайн от дизайна "кровь из глаз"

- Понимание техники и умение объяснить сложные вещи простым языком

- Хорошие аналитические навыки

- Отсутствие киселя в голове

Оплата – первые 2-3 месяца сдельная, по задачам.

Обсуждается с успешными кандидатами.

Далее возможна постоянная занятость.

Предлагайте свою цену в комментариях. Выберем лучшего кандидата по цене\качеству.

11 лет назад
talex10
Алекс 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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