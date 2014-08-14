проставить в ручную ссылки на форумах , сетях и т.п. - 100шт цель получение трафика целевого ссылки и анкоры с адресами страниц предоставлю речь про ручные ссылки — не про сапу ...
Маркетолог
Ищем маркетолога (PR-специалиста) для постоянного сотрудничества по продвижению в социальных сетях и тематических форумах нашего стартапа www.backstep.ru
Работа удаленная.
Что нужно делать:
- Продвигать и приглашать пользователей.
- Готовить статьи и рассылки по теме "онлайн рынок жилья, бронирование жилья, сдача жилья и т.д..", придумывать информационные поводы, писать новости, вести блог компании и вести все это в группе ВКонтакте, Facebook и в Одноклассниках.
Требования к кандидату:
- Умение хорошо излагать мысли письменно
- Умение оформлять текст так, чтобы его было легко и интересно читать
- Чувство стиля – вы должны отличать хороший дизайн от дизайна "кровь из глаз"
- Понимание техники и умение объяснить сложные вещи простым языком
- Хорошие аналитические навыки
- Отсутствие киселя в голове
Оплата – первые 2-3 месяца сдельная, по задачам.
Обсуждается с успешными кандидатами.
Далее возможна постоянная занятость.
Предлагайте свою цену в комментариях. Выберем лучшего кандидата по цене\качеству.
Заявки фрилансеров
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