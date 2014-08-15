Специалисты SMM. Постоянное сотрудничество.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок224 просмотра

Здравствуйте, уважаемые SMM-щики. Мы занимаемся разработкой сайтов более года. За это время в нашей клиентской базе появилось более 40 постоянных клиентов, которым хотим предложить услуги по раскрутке групп и сайтов в социальных сетях. В связи с этим, ищем фрилансеров для постоянного сотрудничества.

Пишите Ваши предложения с примерами, кейсами, портфолио, примерным диапазоном цен и типовым коммерческим предложением.

11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров