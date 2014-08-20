проставить в ручную ссылки на форумах , сетях и т.п. - 100шт цель получение трафика целевого ссылки и анкоры с адресами страниц предоставлю речь про ручные ссылки — не про сапу ...
Маркетинг-координатор в социальных сетях
Ты полон идей? Любишь социальные сети? Хочешь построить карьеру в employer marketing в России и стать гуру по продвижению бренда работодателя в социальных сетях?
Приходи работать к нам во FutureToday! Мы — лидер российского рынка graduate recruitment & employer branding услуг, партнёр международных сетей OneAgent и TMP Worldwide, член Ассоциации Европейского Бизнеса АЕB, а наши клиенты - крупнейшие российские и зарубежные компании.
Наш идеал:
• выпускник или студент 2015 года выпуска;
• постоянно учится и ищет новые креативные решения;
• обожает нестандартные задачи;
• нацелен на результат;
• любит социальные сети и все, что с ними связано;
• интересуется SMM и digital;готов работать full-time;
• хочет делать работу, которой сможет гордиться.
Твои посты все друзья ждут с нетерпением? Приходи работать к нам!
Задачи, которые будут перед тобой стоять:
• определение контент-политики групп FutureToday в социальных сетях;
• написание постов;
• установление партнерских отношений с целевыми группами;
• руководство группой постинга (координация продвижения);
• ответы на вопросы участников (модерация групп);
• разработка и проведение конкурсов и других активностей в группах;
• аналитика эффективности реализованных активностей;а также любые инициативы в сфере SMM, целесообразность которых ты сможешь доказать ;)
Ты еще не можешь назвать себя профессионалом?
Не переживай – мы научим!
Что мы тебе предлагаем:
• ответственные задачи с первого дня работы;
• обучение через задачи;
• молодой и динамичный коллектив единомышленников;гибкий график и возможность сочетать работу с учебой;
• перспективы роста;
• 50 000 рублей в месяц
Как к нам попасть?
Пройди отбор и присоединяйся к нашей команде! Ссылка для подачи заявки указана в профиле
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