Маркетинг-координатор в социальных сетях

Ты полон идей? Любишь социальные сети? Хочешь построить карьеру в employer marketing в России и стать гуру по продвижению бренда работодателя в социальных сетях?

Приходи работать к нам во FutureToday! Мы — лидер российского рынка graduate recruitment & employer branding услуг, партнёр международных сетей OneAgent и TMP Worldwide, член Ассоциации Европейского Бизнеса АЕB, а наши клиенты - крупнейшие российские и зарубежные компании.

Наш идеал:

• выпускник или студент 2015 года выпуска;

• постоянно учится и ищет новые креативные решения;

• обожает нестандартные задачи;

• нацелен на результат;

• любит социальные сети и все, что с ними связано;

• интересуется SMM и digital;готов работать full-time;

• хочет делать работу, которой сможет гордиться.

Твои посты все друзья ждут с нетерпением? Приходи работать к нам!

Задачи, которые будут перед тобой стоять:

• определение контент-политики групп FutureToday в социальных сетях;

• написание постов;

• установление партнерских отношений с целевыми группами;

• руководство группой постинга (координация продвижения);

• ответы на вопросы участников (модерация групп);

• разработка и проведение конкурсов и других активностей в группах;

• аналитика эффективности реализованных активностей;а также любые инициативы в сфере SMM, целесообразность которых ты сможешь доказать ;)

Ты еще не можешь назвать себя профессионалом?

Не переживай – мы научим!

Что мы тебе предлагаем:

• ответственные задачи с первого дня работы;

• обучение через задачи;

• молодой и динамичный коллектив единомышленников;гибкий график и возможность сочетать работу с учебой;

• перспективы роста;

• 50 000 рублей в месяц

Как к нам попасть?

Пройди отбор и присоединяйся к нашей команде! Ссылка для подачи заявки указана в профиле