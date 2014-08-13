проставить в ручную ссылки на форумах , сетях и т.п. - 100шт цель получение трафика целевого ссылки и анкоры с адресами страниц предоставлю речь про ручные ссылки — не про сапу ...
Размещать тексты и ссылки на форумах
Нужно регистрироваться на форумах и размещать новые темы или новые сообщения с сылками.
Список сообщений и тем дам.
Цена 1 размещения зависит от качества площадки.
На тестрования каждого сообщения 3 дня.
Оплачиваю следующем образом:
Регистрация на форуме 3 руб.
Размещение материала 1 руб.
Размещение ссылки 2 руб.
Если ссылка кликабельна и не защищена в коде noindex, nofollow, javascript, редиректом а сайт живой то плачу еще 9 руб. сверху.
Если все правильно делать то за получается 15 руб за сообщение.
Если делаете кое как ничего не плачу.
Халявы тут нет.
Кому интересно пишите
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