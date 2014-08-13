Размещать тексты и ссылки на форумах

Нужно регистрироваться на форумах и размещать новые темы или новые сообщения с сылками.

Список сообщений и тем дам.

Цена 1 размещения зависит от качества площадки.

На тестрования каждого сообщения 3 дня.

Оплачиваю следующем образом:

Регистрация на форуме 3 руб.

Размещение материала 1 руб.

Размещение ссылки 2 руб.

Если ссылка кликабельна и не защищена в коде noindex, nofollow, javascript, редиректом а сайт живой то плачу еще 9 руб. сверху.

Если все правильно делать то за получается 15 руб за сообщение.

Если делаете кое как ничего не плачу.

Халявы тут нет.

Кому интересно пишите