Размещать тексты и ссылки на форумах

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка176 просмотров

Нужно регистрироваться на форумах и размещать новые темы или новые сообщения с сылками.

Список сообщений и тем дам.

Цена 1 размещения зависит от качества площадки.

На тестрования каждого сообщения 3 дня.

Оплачиваю следующем образом:

Регистрация на форуме 3 руб.

Размещение материала 1 руб.

Размещение ссылки 2 руб.

Если ссылка кликабельна и не защищена в коде noindex, nofollow, javascript, редиректом а сайт живой то плачу еще 9 руб. сверху.

Если все правильно делать то за получается 15 руб за сообщение.

Если делаете кое как ничего не плачу.

Халявы тут нет.

Кому интересно пишите

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11 лет назад
MaxRio
51 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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