проставить в ручную ссылки на форумах , сетях и т.п. - 100шт цель получение трафика целевого ссылки и анкоры с адресами страниц предоставлю речь про ручные ссылки — не про сапу ...
Продвижение сайтов в форумах и комментариях
Требуется помошник по продвижению сайта политической тематики.
Основная задача- привлечение читателей одним из следующих способов:
1. Размещение ссылки в комментариях к новости на популярном ресурсе (тут надо хорошо знать контент моего сайта, и указать ссылку которая тематически вписывается в комментарий).
2. Размещение ссылки в блогах на более популярных ресурсах.
3. Размещение ссылки в социальных сетях, твитере и т.д.
4. Размещение ссылки на тематических форумах.
Условия работы: тут все очень гибко. Вплоть до случайного просмотра новости, размещения ссылки в комменте, и отправка мне.
За удачные ссылки готов платить хорошие деньги.
Детали обсудим в сообщении.
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