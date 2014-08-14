Продвижение сайтов в форумах и комментариях

Требуется помошник по продвижению сайта политической тематики.

Основная задача- привлечение читателей одним из следующих способов:

1. Размещение ссылки в комментариях к новости на популярном ресурсе (тут надо хорошо знать контент моего сайта, и указать ссылку которая тематически вписывается в комментарий).

2. Размещение ссылки в блогах на более популярных ресурсах.

3. Размещение ссылки в социальных сетях, твитере и т.д.

4. Размещение ссылки на тематических форумах.

Условия работы: тут все очень гибко. Вплоть до случайного просмотра новости, размещения ссылки в комменте, и отправка мне.

За удачные ссылки готов платить хорошие деньги.

Детали обсудим в сообщении.