Раскрутка группы в контакте

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Завершен8 заявок267 просмотров

Доброго времени суток! Нужно пригласить в группу https://vk.com/karnavalnyekostumy реальных людей, не ботов, потенциальных покупателей. В идеале заинтересованных в товаре. Больше всего интересуют регионы: Воронежская область, Белгородская, Липецкая, Московская и другие. Нужны гарантии и отчет о проделанной работе. Интересуют ваши цены и сроки для 1500чел, 3000чел, 5000чел.

11 лет назад
YuliaaT
Юлия 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
11 лет назад
$150
30 дней
Спасибо за работу
Хороший заказчик. Нет проблем с оплатой. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
11 лет назад
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